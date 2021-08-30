0
0
0
НОВОСТИ

Осенью в РФ могут быть комары - переносчики лихорадки Западного Нила - Роспотребнадзор

11:32 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большое количество комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила может наблюдаться в России этой осенью из-за обилия осадков и теплой погоды, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

"Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году - обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, - в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что эта лихорадка относится к широко распространенным инфекционным болезням. Она встречается более чем в 90 странах. Наиболее сложная обстановка складывается в Европе, США и Канаде. В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется в основном в европейской части страны, более 80% случаев приходится на регионы Южного федерального округа. "Случаи заболевания населения лихорадкой Западного Нила наблюдаются и в текущем году, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 30.08.2021
Сохранение диппредставительства США в Афганистане маловероятно - Блинкен
0
63
11:05 30.08.2021
ЕС окажет поддержку соседним с Афганистаном странам для приема беженцев - Боррель
0
89
11:00 30.08.2021
Заморозки ожидаются в начале сентября в 11 российских регионах
0
100
10:52 30.08.2021
Наталья Сергунина рассказала о проведении в Москве нового технологического конкурса
0
110
10:32 30.08.2021
Макрон заявил о невозможности навязать демократию извне силой оружия
0
140
10:20 30.08.2021
Нефть Brent дорожает до $72,8 за баррель
0
154
10:08 30.08.2021
Отмена зонирования позволит жителям Новой Москвы экономить до 10 000 рублей в год – Собянин
0
188
10:05 30.08.2021
Материковый Китай откроет границу с Гонконгом лишь после зимней Олимпиады-2022 - портал
0
176
10:00 30.08.2021
США требуют допросить принца Эндрю по делу об изнасилованиях - СМИ
0
189
09:32 30.08.2021
Социал-демократ Шольц победил на первых теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ - опрос
0
226

Возврат к списку