Осенью в РФ могут быть комары - переносчики лихорадки Западного Нила - Роспотребнадзор
11:32 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большое количество комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила может наблюдаться в России этой осенью из-за обилия осадков и теплой погоды, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
"Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году - обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, - в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что эта лихорадка относится к широко распространенным инфекционным болезням. Она встречается более чем в 90 странах. Наиболее сложная обстановка складывается в Европе, США и Канаде. В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется в основном в европейской части страны, более 80% случаев приходится на регионы Южного федерального округа. "Случаи заболевания населения лихорадкой Западного Нила наблюдаются и в текущем году, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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