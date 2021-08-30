Почти 55 тыс. аккаунтов получат наблюдатели на выборах в сентябре - Панфилова
12:30 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву (у них своя система наблюдения), как минимум 54 849 аккаунтов [получат участники видеонаблюдения]", - сказала Памфилова.
Она отметила, что участниками системы видеонаблюдения станут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах РФ, где в слежении за голосованием может принять участие любой желающий, который прошел необходимое обучение. Кроме того, доступ к видеотрансляциям получат уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах, а также Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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