Почти 55 тыс. аккаунтов получат наблюдатели на выборах в сентябре - Панфилова

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники видеонаблюдения на выборах в сентябре в общей сложности получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями. Об этом на заседании Центризбиркома России в понедельник сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.



"Исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву (у них своя система наблюдения), как минимум 54 849 аккаунтов [получат участники видеонаблюдения]", - сказала Памфилова.



Она отметила, что участниками системы видеонаблюдения станут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах РФ, где в слежении за голосованием может принять участие любой желающий, который прошел необходимое обучение. Кроме того, доступ к видеотрансляциям получат уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах, а также Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).



