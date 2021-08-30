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В России выявили 18 325 заразившихся коронавирусом за сутки

13:20 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 325, до 6 901 152, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным более чем за два месяца - с 23 июня. В относительном выражении он составил 0,27%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 180, до 6 162 430. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 792 против 797 днем ранее. Всего от инфекции умерли 182 429 пациентов.  Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,64%, следует из данных штаба.

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