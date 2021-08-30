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В Москве зарегистрировали 50 смертей из-за коронавируса за сутки, это минимум с 5 апреля

14:12 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 50, это минимум с 5 апреля. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 52 летальных исхода, всего с начала пандемии - 27 401 (1,75% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось на 1 424 против 1 444 днем ранее, до 1 566 376. В относительном выражении прирост составил 0,09%.

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