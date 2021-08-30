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Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым в 1569 году

16:00 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отметил наличие различных версий гибели митрополита Филиппа в Твери во времена Ивана Грозного, помимо утверждений о его убийстве Малютой Скуратовым. Эта тема была упомянута во время встречи главы государства в понедельник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Глава региона в ходе встречи рассказал об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесенного в советские годы древнего Отроч монастыря. "Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа", - сказал Руденя.

"Это только одна из версий", - заметил в ответ Путин.

Митрополит Филипп (до пострижения в монахи - Федор Степанович Колычев) родился в Москве в 1507 году. Был поставлен на митрополичий престол в 1566 году, но после осуждения произвола опричников Ивана Грозного в ноябре 1568 года был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре.

В 1569 году он был задушен. В историографии убийцей митрополита традиционно называется Малюта Скуратов, а формальным поводом - отказ благословить опричников. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.

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