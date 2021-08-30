0
0
88
НОВОСТИ

МИД Эстонии откажет в визе российскому дипломату из-за высылки своего дипломата

17:12 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из РФ. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в понедельник.

"Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации", - говорится в распространенном заявлении МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 30.08.2021
Пентагон стал готовиться к крупному теракту за сутки до взрыва в аэропорту Кабула - Politico
0
19
17:00 30.08.2021
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выехала из страны - источники
0
122
16:32 30.08.2021
Основатель украинского сайта "Миротворец" вернулся в МВД на должность советника министра
0
173
16:12 30.08.2021
Папа Римский сообщил, что не умер благодаря медбрату - радио
0
212
16:00 30.08.2021
Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым в 1569 году
0
233
15:32 30.08.2021
В Кремле не видят большой проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах
0
250
15:25 30.08.2021
Трудовых мигрантов на криминал толкает бытовая неустроенность, считает Тимофей Баженов
0
224
15:12 30.08.2021
Талибы намерены установить полный контроль над аэропортом в Кабуле во вторник - ТВ
0
268
15:00 30.08.2021
В КНДР, возможно, запустили ядерный реактор в Йонбене - WSJ
0
274
14:32 30.08.2021
Нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны - Лавров
0
372

Возврат к списку