МИД Эстонии откажет в визе российскому дипломату из-за высылки своего дипломата

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из РФ. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в понедельник.

"Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации", - говорится в распространенном заявлении МИД.