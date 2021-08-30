МИД Эстонии откажет в визе российскому дипломату из-за высылки своего дипломата
17:12 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из РФ. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в понедельник.
"Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации", - говорится в распространенном заявлении МИД.
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