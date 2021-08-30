Работники железных дорог Германии готовы начать пятидневную забастовку

18:50 Источник: Интерфакс

Профсоюз сотрудников железнодорожного транспорта ФРГ GDL объявил третью за сезон забастовку - как сообщил глава профсоюза Клаус Везельски, акция начнется 2 сентября и продлится пять дней.

"Это одна из самых долгих забастовок, которую мы проводим, причем проводим намеренно", - заявил он в понедельник, его цитирует телеканал Welt. По его словам, двух предыдущих забастовок для того, чтобы добиться целей профсоюза, оказалось недостаточно.

"Предыдущие забастовки, каждая по 48 часов на пассажирском транспорте, очевидно не имели воздействия на правление Bahn (железнодорожный концерн ФРГ Deutsche Bahn - ИФ)", - добавил Везельски. В августе профсоюз провел две забастовки на пассажирском и грузовом транспорте, в ходе последней забастовки концерн смог выполнить только четверть пассажирских рейсов.