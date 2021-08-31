Талибы подтвердили, что последний солдат США покинул Афганистан
09:00 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний представитель Вооруженных сил США покинул территорию Афганистана в ночь на 31 августа. Об этом написал в Twitter представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.
"Сегодня ночью в 00:00 по афганскому времени (22:30 30 августа мск) последний американский солдат покинул Афганистан", - отметил он.
В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американцы вывели свои войска из Афганистана. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в этой стране, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эта война началась в октябре 2001 года.
НОВОСТИ
- 09:05 31.08.2021
- Конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО - представитель альянса
- 08:30 31.08.2021
- Из-за роста заболеваемости в столице Австралии продлен карантин
- 08:20 31.08.2021
- Эксперты считают, что российским фермерам необходимы программы поддержки
- 08:10 31.08.2021
- Новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации выявили в Новой Зеландии
- 23:11 30.08.2021
- Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
- 22:15 30.08.2021
- В ночь на 31-е августа в Москве прогнозируется гроза и сильный ветер
- 21:00 30.08.2021
- Очередной штамм COVID-19 C.1.2 обладает тревожным числом мутаций - ученые
- 20:11 30.08.2021
- В ООН пока не обсуждают идею разместить в Кабуле миротворцев
- 19:53 30.08.2021
- Московским учителям истории предлагают пройти «Новый курс»
- 19:50 30.08.2021
- До 1 октября отменены все массовый мероприятия на Ставрополье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать