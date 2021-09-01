Более 4 млрд людей в мире не имеют социальной защиты - ООН
16:12 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 4 млрд людей в мире не охвачены мерами социального страхования в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН.
По данным экспертов, на настоящий момент лишь 47% мирового населения охвачены социальным страхованием, "тогда как 4,1 млрд людей (53%) вообще не получают каких-либо страховых выплат от национальных систем социальной защиты". Они обратили внимание на "существенное региональное неравенство в сфере социальной защиты". В Европе и Центральной Азии социальным страхованием охвачены 84% жителей, что является самым высоким показателем в мире. В Америке этот охват составляет 64,3%, в Азиатско- Тихоокеанском регионе - 44%, в арабских странах - 40%, а в Африке - 17%.
Согласно приведенным в докладе данным, сейчас в мире чуть больше четверти детей (26,4%) и примерно треть инвалидов (33,5%) пользуются благами социальной защиты, менее половины женщин (45%) получают выплаты при рождении ребенка, а на пособие по безработице могут рассчитывать только 18,6% не имеющих работы. Что касается пенсий по возрасту, то их получают 77,5% людей, достигших пенсионного возраста.
Как подсчитали эксперты, для полного охвата населения базовым социальным страхованием странам с низкими доходами необходимо инвестировать ежегодно в эту сферу 77,9 млрд долларов, государствам со средними доходами - 362,9 млрд, а странам с высокими доходами - 750,8 млрд, что составляет соответственно 15,9%, 5,1% и 3,1% от их ВВП.
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