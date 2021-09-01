Олег Леонов считает решение о бесшовных пересадках на наземном транспорте общей победой

17:59

Автор фото: Александр Иванов

Сегодня на сайте в своем личном блоге мэр Москвысообщил, что при покупке одной поездки в наземном транспорте можно без доплаты пересаживаться в течение 90 минут. Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, инициировавший кампанию по введению бесшовных пересадок на наземном транспорте столицы, прокомментировал положительный результат:

«Рад, что московские власти прислушались к людям и ввели бесшовные пересадки на наземном транспорте. Я неоднократно обращался к Сергею Собянину с письмами, через СМИ и социальные сети, указывая на существующую несправедливость в отношении тех москвичей, кто предпочитает наземный транспорт. Сегодня принято решение, которое поможет людям сэкономить деньги», — заявил Олег Леонов.

Команда Олега Леонова собрала в поддержку инициативы о пересадках без доплаты в наземном транспорте 10 тысяч подписей, направленных куратором “ЛизаАлерт” вместе с обращением в мэрию. Специалисты не раз акцентировали внимание городских властей на существующем странном разделении, где пассажиры метрополитена бесплатно переходят с ветки на ветку, а пассажиры наземного транспорта должны оплачивать поездку в каждом транспорте отдельно, что основательно повышает стоимость проезда и заставляет людей искать менее затратные варианты передвижения.