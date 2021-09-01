Олег Леонов считает решение о бесшовных пересадках на наземном транспорте общей победой
17:59 01.09.2021
|Автор фото: Александр Иванов
«Рад, что московские власти прислушались к людям и ввели бесшовные пересадки на наземном транспорте. Я неоднократно обращался к Сергею Собянину с письмами, через СМИ и социальные сети, указывая на существующую несправедливость в отношении тех москвичей, кто предпочитает наземный транспорт. Сегодня принято решение, которое поможет людям сэкономить деньги», — заявил Олег Леонов.
Команда Олега Леонова собрала в поддержку инициативы о пересадках без доплаты в наземном транспорте 10 тысяч подписей, направленных куратором “ЛизаАлерт” вместе с обращением в мэрию. Специалисты не раз акцентировали внимание городских властей на существующем странном разделении, где пассажиры метрополитена бесплатно переходят с ветки на ветку, а пассажиры наземного транспорта должны оплачивать поездку в каждом транспорте отдельно, что основательно повышает стоимость проезда и заставляет людей искать менее затратные варианты передвижения.
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