Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе Москвы

16:20

О нескольких проектах благоустройства парков, скверов и жилых территорий на западе Москвы в рамках программы “Мой район” рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Продолжаю рассказ о планах благоустройства парков, скверов и жилых территорий в рамках программы «Мой район». Сегодня речь пойдет о нескольких проектах на западе города. В Можайском районе благоустраиваем большой квартал между ул. Говорова и Барвихинская - приводим в порядок дворы, территорию школы №1400 и парк «Дубки», — пишет в блоге мэр.

По его словам, каждый из проектов благоустройства районов Можайского, Крылатского, Кунцево, Раменок, Фили-Давыдково, интересен, каждый находится рядом, касается любимых горожанами мест. В рамках программы “Мой район” будут отремонтированы сцены и площадки для отдыха, обустроены спортивные и детские площадки, на которых будут установлены тренажеры и всевозможные лазалки, качели и затейливые горки, “тихие” площадки будут оснащены шахматными столиками. Согласно требованиям барьерной среды будут приведены в порядок пешеходные дорожки, дорожки и тропинки, будут обустроены новые пешеходные дорожки с цветниками и скамейками, созданы, где это необходимо, разворотные площадки для общественного транспорта, проведено озеленение.

«Разные проекты, но цель у них одна: создать качественную городскую среду и новые возможности для отдыха и занятий спортом рядом с домом», — написал в заключение Сергей Собянин.