Доктор Румянцев: Рацион школьников обязательно должен включать животные белки

18:18

Фото из личного архива Александра Румянцева

Нехватка в пище животных белков, содержащих железо, может вызывать у детей дефицит этого вещества и в результате привести к снижению иммунитета, сообщил врач-педиатр, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев. По его словам, рацион школьников должен быть сбалансированным и обязательно включать в себя мясные и молочные блюда: «Белок содержится в твороге, в мясе и птицы, и крупного рогатого скота. Без этой пищи у ребенка будет возникать так называемая белковая недостаточность. Белки составляют основную часть гормонов, в том числе антител».

Как отмечает Румянцев, железо входит в состав около 40 ферментов в организме человека, в том числе тех, что обеспечивают защиту иммунных клеток. Также железо входит в состав мышц и является основным составляющим гемоглобина, обеспечивающие дыхание тканей. По словам врача, дефицит железа невозможно восполнить за счет употребления растительной пищи.

Румянцев обращает внимание, что для ребенка важен личный пример родителей, которым также важно есть фрукты, овощи и бобовые. Как отмечает врач необходимо включать в рацион не менее 40 граммов таких продуктов и минимизировать употребление сладостей, газировки, в которой содержится много сахара, а также фастфуда. Неправильное питание опасно возникновением ожирения, и может быть причиной развития онкологических заболеваний и болезней сердца, констатирует доктор.