Доктор Румянцев: Рацион школьников обязательно должен включать животные белки
18:18 09.09.2021
|Фото из личного архива Александра Румянцева
Как отмечает Румянцев, железо входит в состав около 40 ферментов в организме человека, в том числе тех, что обеспечивают защиту иммунных клеток. Также железо входит в состав мышц и является основным составляющим гемоглобина, обеспечивающие дыхание тканей. По словам врача, дефицит железа невозможно восполнить за счет употребления растительной пищи.
Румянцев обращает внимание, что для ребенка важен личный пример родителей, которым также важно есть фрукты, овощи и бобовые. Как отмечает врач необходимо включать в рацион не менее 40 граммов таких продуктов и минимизировать употребление сладостей, газировки, в которой содержится много сахара, а также фастфуда. Неправильное питание опасно возникновением ожирения, и может быть причиной развития онкологических заболеваний и болезней сердца, констатирует доктор.
НОВОСТИ
- 18:23 09.09.2021
- К коалиции Анатолия Вассермана и Дмитрия Певцова присоединился представитель Партии пенсионеров врач Эрик Праздников
- 18:10 09.09.2021
- Для интеграции модуля "Наука" российские космонавты приступили к выходу в открытый космос
- 17:46 09.09.2021
- Треть детских поликлиник Москвы до конца года полностью перейдут на электронные медкарты
- 17:40 09.09.2021
- В Госдуме призвали в ближайшее время не ждать от Белоруссии признания Крыма
- 17:30 09.09.2021
- Олег Леонов: Бороться с шумом в центре Москвы нужно не только штрафами
- 17:12 09.09.2021
- Цена газа в Европе ускорила рост до почти $690 за 1 тыс. куб. м
- 17:05 09.09.2021
- Евгений Нифантьев: Практически любое нарушение со стороны бизнеса можно отслеживать в зачатке
- 17:00 09.09.2021
- Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад приговорен во Франции к 4 годам тюрьмы - АФП
- 16:40 09.09.2021
- Услуги мобильных операторов Азербайджана теперь можно оплачивать в СберБанк Онлайн
- 16:32 09.09.2021
- В Белоруссии заступили на дежурство белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать