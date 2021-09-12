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Собянин рассказал о реставрации ГЭС-2 и благоустройстве острова Балчуг

23:31 11.09.2021

Создание Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной завершено и в результате город получил новое уникальное культурное пространство, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев объект.  «В день города команда приподнимал огромный подарок: было завершено многолетнее строительство, реконструкция, восстановление, реставрация уникального культурного пространства, который скромно назвали Дом культуры ГЭС-2. Как коллеги говорят, такого уровня и универсальности пространства в мире или нет, или совсем немного», - отметил градоначальник.
Как отмечает мэр, в процессе реставрации организаторы нового культурного центра создали вокруг него современное общественное пространство. «Реконструировали Патриарший мост, набережную, коммуникации и в целом это стало такое не только внутри здания, но и вокруг огромное, большое общественное пространство, которое, без всякого сомнения, будет украшением города, и, конечно, понравится москвичам и гостям столицы», - констатировал глава города.
Напомним, центральная электрическая станция городского трамвая (позже – ГЭС-2) построена в 1904-1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова. В 2006 гу было решено вывести ГЭС-2 из эксплуатации из-за износа оборудования, высокой стоимости производимой энергии, а так же неблагоприятного влияния на экологию. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Архитектурную концепцию Дома культуры «ГЭС-2» разработано международным архитектурным бюро Renzo Piano Building Workshop. Заказчик модернизации здания и превращения его в Дом культуры - Фонд развития современной культуры «Виктория – Искусство быть Современным» (V-A-C).

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