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НОВОСТИ

Минфин ждет дефицита бюджета в 25% регионов

10:05 13.09.2021 Источник: Известия

По итогам 2021 года Минфин ожидает превышения расходов над доходами в 25% субъектов России. Об этом «Известиям» заявил замминистра финансов Леонид Горнин. По итогам пандемического 2020-го таких регионов было почти в три раза больше — 67%. Подобная динамика станет возможной благодаря дополнительному притоку доходов, который составит как минимум 1,2 трлн рублей, пояснил замминистра.

Эксперты оценили его прогноз как позитивный: по их мнению, с учетом влияния пандемии субъектам вряд ли удастся достичь лучшего результата.

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