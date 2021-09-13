Путина на учениях "Запад-2021" будут сопровождать Шойгу и глава Генштаба Герасимов
14:32 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит основной этап учений "Запад-2021" в Нижегородской области, его будут сопровождать министр обороны России Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент отправится в Нижегородскую область, где он вместе с министром обороны [Сергеем] Шойгу, начальником Генштаба [Валерием] Герасимовым, с губернатором [Нижегородской области] Глебом Никитиным будет наблюдать за практическими действиями войск в ходе активной фазы совместного стратегического учения Вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2021", - сказал представитель Кремля.
Новости
- 14:12 13.09.2021
- В Кремле не прогнозируют заранее явку на думских выборах
- 14:00 13.09.2021
- Встреча Путина и Зеленского невозможна, если Киев планирует обсуждать Крым - Песков
- 13:57 13.09.2021
- Начался конкурс «Директор года России-2021»
- 13:32 13.09.2021
- В Петербурге арестовали женщину, которая избивала палкой и держала своих детей на цепи
- 13:20 13.09.2021
- Папа Римский заявил, что одного экономического восстановления после пандемии недостаточно
- 13:05 13.09.2021
- Кабмин поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей - Мишустин
- 13:00 13.09.2021
- Россиян среди пострадавших в результате ДТП в Турции нет - генконсульство
- 12:32 13.09.2021
- Китай считает неприемлемым вмешательство США во внутренние дела России - МИД КНР
- 12:20 13.09.2021
- В Москве впервые с 19 августа выявили более 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 13.09.2021
- Не менее 30 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать