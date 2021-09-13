В Хабаровске уволили водителей, высадивших пассажиров во время намаза - СМИ

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Хабаровске высадивший пассажиров во время намаза водитель автобуса извинился. На видео гражданин Таджикистана Далер Каримов заявляет, что никого не хотел обидеть.

По его словам, он стал высаживать пассажиров, так как хотел успеть в мечеть на пятничный намаз. Об этом сообщает хабаровская «Комсомольская правда».

10 сентября водители нескольких автобусов прервали маршрут и попросили пассажиров выйти на улицу, так как им надо совершить обеденную молитву. Местные власти сообщили, что по итогам служебной проверки все водители были уволены. Говорит Москва