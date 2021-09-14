Цена нефти марки Brent превысила $74 за баррель

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE во вторник выросла на 0,68% и достигла $74,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:19 мск.

К 06:28 мск рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $73,93 за баррель, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $74 за баррель 2 августа.

Нефть марки WTI также дорожает - на 0,61%, до $70,62 за баррель.