Две трети россиян испытывали эмоциональное выгорание в этом году - исследование

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети россиян испытывали эмоциональное выгорание в этом году, лучшим способом борьбы с ним они считают общение с близкими и друзьями. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир" (копия исследования есть в распоряжении ТАСС).

"Две трети россиян заявили, что столкнулись с этой проблемой в 2021 году. Лучшим способом борьбы с выгоранием респонденты назвали общение с близкими и друзьями (48%)", - отметили эксперты.

Согласно результатам исследования, лишь каждый пятый россиянин (20%) сказал, что проблема эмоционального выгорания его не коснулась. Еще 16% респондентов затруднились ответить. Чаще других об эмоциональном выгорании заявляли россияне, которые в той или иной степени надолго задерживаются на работе, а также те, кто не считает себя счастливым человеком.

Говоря о способах борьбы с выгоранием, чаще всего россияне отмечают, что проводят время с друзьями и родственниками (48%). Еще 33% заявили, что заедают эту проблему сладким, а 25% запивают успокоительными препаратами. По данным "Ромира", 42% россиян хотя бы раз за последний год покупали подобные препараты. 22% россиян помогает время, проведенное с животными, а 19% - употребление алкоголя. Лишь 5% ходят к врачам.

"Такое количество людей, ощущающих выгорание, связано с объективными проблемами: пандемией, стагнацией доходов людей и ростом цен. Однако проблемы у людей не только экономические или эпидемиологические. Нарастает информационное давление, они сталкиваются с высочайшей скоростью изменения мира вокруг них", - приводит "Ромир" слова президента компании Андрея Милехина.

В исследовании приняли участие 2 500 россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением 10 тысяч и более во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.