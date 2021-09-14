Сбер планирует инвестировать 2 млрд рублей в проект ГК «Остров» по расширению производства аквакультуры

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Сбером запланировано дополнительное финансирование проекта ГК Остров по расширению производственных мощностей по выращиванию радужной форели в республике Северная Осетия. В июле 2020 года Сбер профинансировал строительство этого производства.

«Современная аквакультура в России — это динамично развивающееся направление производства, и Сбер также постепенно наращивает бизнес в этой сфере. Мы плотно сотрудничаем с одним из крупнейших игроков на рынке аквакультуры ГК Остров и рады сообщить о том, что договорились о дополнительных инвестиционных вложениях в проект компании на сумму более 2 миллиардов рублей. Благодаря расширению проекта производственная мощность по завершении строительства увеличится до 7 тысяч тонн сырья в год. Благодаря масштабным вложениям, с учетом развития ферм нашего партнера и других компаний, республика станет производителем 20-30% форели в Российской Федерации», — рассказал Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка

На производстве уже завершено строительство 100 бетонных бассейнов, хозпостроек, создана инфраструктура, установлено оборудование. Выход на пиковую производственную мощность в 4000 тонн планируется с 1 кв. 2022 г.