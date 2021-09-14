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НОВОСТИ

Биологи собираются возродить мамонтов

18:40 14.09.2021

Через десять тысяч лет после того, как шерстистые мамонты исчезли с лица Земли, биологи из компании Colossal собираются вернуть их к жизни, скрестить с вымирающим видом слонов и выпустить на волю, в тундру. Эта возможность обсуждалась и ранее, но сейчас она стала менее гипотетической — разработчики привлекли финансирование в размере $15 млн.

Компания Colossal была создана предпринимателем Беном Ламмом вместе со знаменитым генетиком, профессором Гарвардской медицинской школы Джорджем Черчем, одним из пионеров нового подхода к генетическому редактированию. Он и его команда собираются выполнить данное инвесторам обещание, вырастив в лаборатории эмбрион из ДНК слона и мамонта.

Сначала ученые возьмут клетки кожи вымирающих азиатских слонов, и перепрограммируют их в более универсальные стволовые клетки, носящие в себе ДНК мамонта. Эти гены отвечают за волосяной покров, подкожный жир и другие факторы адаптации к холодному климату. Они были идентифицированы при сравнении генома мамонтов, полученного методами палеогенетики из останков, найденных в вечной мерзлоте, и генома азиатских слонов, рассказывает Guardian.

Полученные эмбрионы затем подсадят суррогатной матери или вырастят в искусственной матке. Если все пойдет по плану, то первые мамонтята появятся уже через шесть лет.  hightech.plus

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