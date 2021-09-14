Путин назвал главной проблемой центральных регионов России ситуацию с аварийным жильем

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал главной проблемной точкой центральных регионов страны ситуацию с аварийным жильем.

Такое мнение он высказал во вторник на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, в которой вместе с главой региона приняли участие представители местной общественности. Дюмин в ходе беседы поднял проблему ветхого жилья.

"Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой. Но это десятилетиями складывалась ситуация по аварийному жилью. Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно", - сказал президент.