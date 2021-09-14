Глава Комитета начштабов ВС США тайно звонил в КНР, опасаясь войны из-за Трампа - книга

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли считал Дональда Трампа в последние месяцы пребывания на посту американского президента психически неуравновешенным и в тайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами. Об этом говорится на страницах новой книги ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты "Вашингтон пост" Боба Вудворда, выходящей в продажу в США на будущей неделе. Выдержки из нее опубликовала во вторник "Вашингтон пост".

Согласно распространенным ею сведениям, Милли в последние месяцы пребывания у власти предыдущей американской администрации дважды беседовал по телефону с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзочэн, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Первый такой разговор состоялся 30 октября, то есть до выборов. Республиканец Трамп на них потерпел в ноябре поражение, и его сменщиком в Белом доме стал демократ Джо Байден. Второй звонок прошел 8 января. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

В первом разговоре глава КНШ якобы заверил, что у США нет никаких планов нападения на Китай. "Мы не собираемся нападать или проводить против вас какие бы то ни было кинетические операции", - сказал Марк Милли Ли Цзочэну. Более того, американский военачальник, как утверждается в книге, прямо пообещал китайскому коллеге, что заблаговременно поставит его в известность в случае выработки в Вашингтоне планов проведения какой-то военной операции против КНР. "Генерал Ли, мы с вами знаем друг друга уже пять лет. Если мы (США - прим. ТАСС) соберемся атаковать, то я позвоню вам заранее. Это (то есть такое потенциальное нападение - прим. ТАСС) не будет неожиданностью", - приводит газета высказывания Милли. Он продолжает занимать пост руководителя КНШ.