Законность доходов у безработных миллионеров решили проверить в Саратовской области
09:32 15.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Саратовской области начали проверять законность доходов у безработных миллионеров. Власти Энгельсского района в рамках «пилота» уже нашли не менее 40 таких человек. За год они оформили в собственность имущества на десятки миллионов рублей.
«Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры», — написал вице-губернатор Роман Бусаргин у себя в Telegram-канале.
По его словам, комиссия по мобилизации доходов только за неделю принесла в областной бюджет более 30 млн рублей, а за год — более 670 млн. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:05 15.09.2021
- У международных наблюдателей будет доступ к видеонаблюдению за выборами в Думу - ОП РФ
- 11:00 15.09.2021
- Посол США обещал изучить полученные документы о вмешательстве в выборы в РФ - Лавров
- 10:52 15.09.2021
- «Гражданская платформа» провела встречу с наблюдателями перед сентябрьскими выборами
- 10:38 15.09.2021
- Чек-ап в «Здоровой Москве» прошли более 200 тысяч человек
- 10:32 15.09.2021
- Во Франции непривитых медиков ждут санкции
- 10:20 15.09.2021
- В Красноярском крае пресекли деятельность террористической исламистской организации - УФСБ
- 10:05 15.09.2021
- В РФ прекратилась разработка сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
- 10:00 15.09.2021
- Британский парламент закрыл доступ в свое здание для посла Китая
- 09:20 15.09.2021
- Трамп назвал изменой возможные контакты главы Комитета начштабов ВС США с Китаем
- 09:05 15.09.2021
- Байден опроверг сообщение об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать