Законность доходов у безработных миллионеров решили проверить в Саратовской области

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Саратовской области начали проверять законность доходов у безработных миллионеров. Власти Энгельсского района в рамках «пилота» уже нашли не менее 40 таких человек. За год они оформили в собственность имущества на десятки миллионов рублей.

«Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры», — написал вице-губернатор Роман Бусаргин у себя в Telegram-канале.

По его словам, комиссия по мобилизации доходов только за неделю принесла в областной бюджет более 30 млн рублей, а за год — более 670 млн. Говорит Москва