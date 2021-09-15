За сутки в России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев COVID-19

12:00 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 841 случай, умерли за сутки 792 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 841 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 391 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 792 пациента. По выздоровлении после болезни выписаны 17 тыс. 039 пациентов.