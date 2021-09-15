Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
13:05 15.09.2021 Источник: Интерфакс
Ряд членов конгресса США включил в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи "Железный купол" (Iron Dome), которая в настоящее время используется армией США, сообщило американское издание Politico.
"В версию законопроекта об оборонной политике на 2022 финансовый год комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил включена поправка, требующая от Пентагона представления в конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшее время", - говорится в опубликованной статье Politico.
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