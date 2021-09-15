13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья и обострении астмы. Актёр выступил по видеосвязи на заседании кассационного суда в Москве, на котором рассматривался вопрос о смягчении наказания.

«В колонии обострились мои заболевания — трудно дышать, я периодически задыхаюсь. Это кара господня. У нас в колонии очень хорошие врачи, которые купируют эти проявления. Но боюсь, что такой большой срок мне не выдержать», — сказал Ефремов.

Он вновь пожаловался на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который «появился как чёрт из табакерки и устроил своеобразное адвокатское шоу».

Кассационный суд не стал смягчать наказание артисту, оставив приговор без изменений.

Михаил Ефремов получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы. Он отбывает наказание в колонии в Белгороде. Говорит Москва