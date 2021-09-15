Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья
13:20 15.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья и обострении астмы. Актёр выступил по видеосвязи на заседании кассационного суда в Москве, на котором рассматривался вопрос о смягчении наказания.
«В колонии обострились мои заболевания — трудно дышать, я периодически задыхаюсь. Это кара господня. У нас в колонии очень хорошие врачи, которые купируют эти проявления. Но боюсь, что такой большой срок мне не выдержать», — сказал Ефремов.
Он вновь пожаловался на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который «появился как чёрт из табакерки и устроил своеобразное адвокатское шоу».
Кассационный суд не стал смягчать наказание артисту, оставив приговор без изменений.
Михаил Ефремов получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы. Он отбывает наказание в колонии в Белгороде. Говорит Москва
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