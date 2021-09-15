0
0
125
НОВОСТИ

Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья

13:20 15.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья и обострении астмы. Актёр выступил по видеосвязи на заседании кассационного суда в Москве, на котором рассматривался вопрос о смягчении наказания.

«В колонии обострились мои заболевания — трудно дышать, я периодически задыхаюсь. Это кара господня. У нас в колонии очень хорошие врачи, которые купируют эти проявления. Но боюсь, что такой большой срок мне не выдержать», — сказал Ефремов.

Он вновь пожаловался на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который «появился как чёрт из табакерки и устроил своеобразное адвокатское шоу».

Кассационный суд не стал смягчать наказание артисту, оставив приговор без изменений.

Михаил Ефремов получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы. Он отбывает наказание в колонии в Белгороде.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 15.09.2021
Стратегические учения "Запад-2021" завершились на полигоне Мулино в Нижегородской области
0
37
13:47 15.09.2021
Сергей Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы
0
65
13:32 15.09.2021
ФСБ заявила о наличии связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины
0
123
13:05 15.09.2021
Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
0
165
13:00 15.09.2021
ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
0
148
12:32 15.09.2021
Талибы на глазах у семьи казнили снайпера, помогавшего британцам
0
201
12:25 15.09.2021
СМИ опубликовали полный «список Собянина»
0
217
12:20 15.09.2021
Турция, Азербайджан и Пакистан проведут военные учения "Три брата"
0
186
12:12 15.09.2021
Благодаря помощи Евгения Попова музыкальная школа района Фили-Давыдково переедет в отдельное здание
0
193
12:05 15.09.2021
В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
0
203

Возврат к списку