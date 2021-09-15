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Джонсон собирается сменить министра иностранных дел - The Times

15:32 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уже в среду провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила газета "Таймс".

Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом ожесточенной критики со стороны оппозиции. Это произошло после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). По информации прессы, Рааб поручил одному из своих заместителей провести переговоры по этой теме с руководителем внешнеполитического ведомства Афганистана, однако этот разговор в итоге так и не состоялся.

По информации "Таймс", Раабу предложат остаться в правительстве, например, на должности министра юстиции или возглавить секретариат кабинета министров. Среди наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить внешнеполитическое ведомство, издание называет имена министра внешней торговли Элизабет Трасс и канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) Майкла Гоува.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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