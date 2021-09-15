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Светлана Разворотнева вынесла обсуждение ситуации с перестройкой гаража в хостел на ул Мельникова на новый уровень

15:05 15.09.2021

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Автор фото: Екатерина Бибикова
Проблемы, связанные с переустройством парковки в ЖК на ул. Мельникова были рассмотрены в ходе заседания, посвященного укреплению гарантий соблюдения прав человека при реализации градостроительной политики. По инициативе Светланы Разворотневой обсуждение вынесено на новый уровень - случаем заинтересовался Совет по правам человека при Президенте РФ.

Застройщик продал паркинг сторонней организации, которая принялась обустраивать в нем офисный центр и хостел. Жители ЖК требуют у застройщика вернуть им паркинг, а также построить детский сад и провести обещанное озеленение придомовых территорий. Ими был инициирован ряд проверок, но новый владелец не прекратил переоборудование комплекса. Ситуация начала меняться, когда к решению проблемы подключились общественники и городские активисты.

Светлана Разворотнева, комментируя ситуацию, заявила: «Вопрос по ул. Мельникова выносился на обсуждение с мэром Москвы Сергеем Собяниным, к решению ситуации подключились все городские институты, и мы продолжим добиваться восстановления законности сообща, права граждан мы продолжим отстаивать. Но также важно на законодательном уровне оградить людей, приобретающих жилье у застройщиков, от подобных ситуаций»

Владелец паркинга, несмотря на проверки и штрафы продолжает переустройство стоянки, несмотря на то, что к разбору дела подключились прокуратура, МЧС, Мосгосстройнадзор и другие структуры.

Общественница считает, что собственникам жилья нужно законодательно разрешить принимать у застройщика жилые комплексы как единый инфраструктурно наполненный объект, то есть не только свои квартиры, но и входящие в договор соинвестирования или купли-продажи придомовые территории, парковки и детские сады.

Инициатива правозащитницы была поддержана участниками комиссии. Валерий Фадеев, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что резолюция Совета по правам человека по описанной Светланой Разворотневой ситуации будет направлена в Государственную Думу и Совет Федерации РФ, а также она войдет в доклад Президенту РФ Владимиру Путину, который состоится в конце этого года.

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