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Анатолий Вассерман выбрал игрушки для акции «Коробка храбрости»

13:02 16.09.2021

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Автор фото: Алена Куренова
Анатолий Вассерман, известный эрудит, публицист и аналитик, принял участие в акции «Коробка храбрости», приняв участие в выборе игрушек для детей из онкологического центра им. Н.Н. Блохина

«Я рад, что благодаря усилиям фонда «Чистые души» детям будет на что отвлекаться во время медицинских процедур, которые, к сожалению, не все приятны. Коробки установят в процедурных кабинетах. Пусть эти игрушки помогут скрасить пребывание в больнице, подарят деткам радость и хорошее настроение, в котором они так нуждаются», - отметил аналитик.

Анатолий Вассерман пожелал пациентам центра Блохина настойчивости и храбрости в борьбе за выздоровление.

Марина Нетребко, президент благотворительного фонда, рассказала, что коробки укомплектованы и сейчас передаются в процедурные кабинеты.

Она сказала: «С начала июля мы собирали «коробки храбрости», и сегодня с большим удовольствием передаем их детишкам в онкологическое отделение имени Блохина».

Председатель Президиума Политсовета партии «Родина» Марина Костычева подчеркнула, что участие в акции «Коробка памяти» может стать возможностью проявить к чужой беде свое сопереживание и неравнодушие.

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