Подорвавший дверь отдела полиции под Воронежем перед этим убил знакомую семью - СК
14:00 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подозреваемый в подрыве двери отдела полиции в городе Лиски и ранении полицейского перед нападением убил знакомую семью из-за бытового конфликта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по Воронежской области.
"По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции", - сообщает СК.
После этого мужчина сел в автомобиль "Нива" и уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области. Устанавливается его личность. По фактам посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства и убийства семьи возбуждено уголовное дело по ст. 105, 222, 317 и 222.1 УК РФ.
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