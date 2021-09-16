Книга пастора Ледяева признана экстремистским материалом

16:50 Источник: НГ-Online

На сайте Центрального районного суда Кемерово 16 сентября опубликовано сообщение о признании книги латвийского пастора Алексея Ледяева «Новый мировой порядок» экстремистским материалом. Судебное заседание по этому делу состоялось 2 августа с.г.

Ранее были признаны нежелательными в России четыре организации (две украинские и две латвийские), связанные с движением Ледяева (подробнее в «НГ» от 31. 08. 21). «Судом установлено, что Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса установлены обстоятельства, свидетельствующие о распространении материала, направленного на возбуждение вражды, ненависти, розни в отношении группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к религии и органам власти», – говорится в постановлении суда.

Вердикт можно было обжаловать в течение месяца, но к настоящему моменту срок для обжалования истек, и решение вступило в силу.



Андрей Мельников