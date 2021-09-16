Книга пастора Ледяева признана экстремистским материалом
16:50 16.09.2021 Источник: НГ-Online
На сайте Центрального районного суда Кемерово 16 сентября опубликовано сообщение о признании книги латвийского пастора Алексея Ледяева «Новый мировой порядок» экстремистским материалом. Судебное заседание по этому делу состоялось 2 августа с.г.
Ранее были признаны нежелательными в России четыре организации (две украинские и две латвийские), связанные с движением Ледяева (подробнее в «НГ» от 31. 08. 21). «Судом установлено, что Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса установлены обстоятельства, свидетельствующие о распространении материала, направленного на возбуждение вражды, ненависти, розни в отношении группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к религии и органам власти», – говорится в постановлении суда.
Вердикт можно было обжаловать в течение месяца, но к настоящему моменту срок для обжалования истек, и решение вступило в силу.
Андрей Мельников
НОВОСТИ
- 17:12 16.09.2021
- В Госдуме сообщили о значительном росте числа антипрививочников в России
- 17:09 16.09.2021
- «Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии будут сотрудничать в сфере углеродного менеджмента
- 17:00 16.09.2021
- Пакт AUKUS заставляет ЕС работать над расширением своей стратегической автономии - Боррель
- 16:54 16.09.2021
- Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
- 16:40 16.09.2021
- Новый законопроект вернет пенсионерам похищенные деньги, уверен Тимофей Баженов
- 16:32 16.09.2021
- Россия приближается к пределу роста ипотеки - глава ЦБ РФ
- 16:12 16.09.2021
- Сборная России поднялась на 37-ю строчку в рейтинге ФИФА
- 16:03 16.09.2021
- Удивительные существа из морских глубин появились в СберБанк Онлайн
- 16:00 16.09.2021
- Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года - Лавров
- 15:37 16.09.2021
- Активисты не дали «Жилищнику» закрасить имена пропавших детей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать