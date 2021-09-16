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В сохранность личных данных в интернете не верят большинство американцев - опрос

19:30 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти две трети жителей США полагают что их личные данные в интернете не защищены. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, который провело агентство Ассошиэйтед Пресс совместно с социологической службой NORC Чикагского университета.

По его сведениям, 64% американцев считают, что в интернете нет достаточной защиты активности в социальных сетях, 63% респондентов думают, что данные об их местоположении могут быть найдены онлайн. Половина опрошенных не верит, что личная переписка является таковой.

Почти три четверти американцев (71%) считают, что к защите личных данных нужно подходить как к вопросу национальной безопасности. В настоящее время только 23% жителей США довольны тем, как власти страны обеспечивают безопасность приватной информации, а шесть из 10 респондентов полагают, что правительству необходимо вкладывать больше средств в соответствующие технологии по защите личных данных.

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