В сохранность личных данных в интернете не верят большинство американцев - опрос
19:30 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, 64% американцев считают, что в интернете нет достаточной защиты активности в социальных сетях, 63% респондентов думают, что данные об их местоположении могут быть найдены онлайн. Половина опрошенных не верит, что личная переписка является таковой.
Почти три четверти американцев (71%) считают, что к защите личных данных нужно подходить как к вопросу национальной безопасности. В настоящее время только 23% жителей США довольны тем, как власти страны обеспечивают безопасность приватной информации, а шесть из 10 респондентов полагают, что правительству необходимо вкладывать больше средств в соответствующие технологии по защите личных данных.
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