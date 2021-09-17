В сентябре в России может наступить пик инфляции - ЦБ РФ
10:00 17.09.2021 Источник: РБК
Рост цен в годовом выражении в России может достичь пиковых значений в сентябре, допустила в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Инфляция ускоряется с осени 2020 года, когда она превысила таргет ЦБ в 4%. В июне рост цен увеличился с 6 до 6,5%, а к августу достиг 6,7% год к году, приблизившись к максимумам пятилетней давности.
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