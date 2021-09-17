В сентябре в России может наступить пик инфляции - ЦБ РФ

10:00 Источник: РБК

Рост цен в годовом выражении в России может достичь пиковых значений в сентябре, допустила в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Инфляция ускоряется с осени 2020 года, когда она превысила таргет ЦБ в 4%. В июне рост цен увеличился с 6 до 6,5%, а к августу достиг 6,7% год к году, приблизившись к максимумам пятилетней давности.