Избирательные участки открылись в Калининграде, голосование началось на всей территории РФ
09:20 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избирательные участки открылись на территории Калининградской области в 08:00 по местному времени (09:00 мск), сообщили ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии. Таким образом, голосование началось во всех регионах России.
"В 08:00 по местному времени на территории области открылся 561 участок для голосования на выборах, которое будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00 (09:00-21:00 мск)", - сказали в пресс-службе.
В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам № 97 и № 98 в области участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. Кроме того, в Калининградской области также с 17 по 19 сентября будут выбирать 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов представительных органов восьми муниципальных образований, включая Калининград.
На выборах депутатов Калининградской областной думы зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включено 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвует 119 кандидатов от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, где проходят выборы депутатов окружных советов, зарегистрирован 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области - 822 129 человек, уточнили в облизбиркоме.
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