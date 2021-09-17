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НОВОСТИ

Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре

10:57 17.09.2021

Восстановление Александровского дворца, являющегося объектом культурного наследия, в Нескучном саду планируется завершить к празднованию 300-летия Российской академии наук в 2023 году - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В сообщении говорится: «В настоящее время разрабатывается проект реставрации самого Александринского дворца. Все работы ведутся за счет средств, предоставленных Российской академии наук в виде гранта из бюджета Москвы. Восстановление всего комплекса планируется завершить в 2023 году, к празднованию 300-летия академии».

Пост информирует о реставрации северного пилона парадных ворот, на которых располагается композиция «Времена года». Реставрационные работы будут проведены до конца 2021 года. Также сообщается, что скульптурные композиции с обоих белокаменных пилонов на данный момент находятся в реставрационных мастерских, кроме того, восстанавливается дворцовая ограда.

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