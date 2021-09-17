Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сергей Собянин, мэр Москвы, открыл центральную часть парка на Павелецкой площади, там же завершается строительство подземного торгового комплекса.

«На Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь была яма, на которую абсолютно законно жаловался жители, обращая внимание, что с этим безобразием надо заканчивать. Мы три года тому назад изъяли у владельцев, которые не работали над этой территорией, нашелся новый инвестор - компания «ПИК», создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел», - рассказал градоначальник.

Мэр подчеркнул, что на Павелецкой создается общественное пространство высокого класса с точки зрения эстетики и функциональности, и сообщил, что вторая очередь проекта, а именно торгово-развлекательный центр почти готов и будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время.

Кроме того, Сергей Собянин выразил надежду на использование благоустроенной Павелецкой площади в зимнем отдыхе горожан, обустройство на ней катка и установки новогодней елки.