Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
12:35 17.09.2021
Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократический партии России проголосовал онлайн на выборах в Госдуму восьмого созыва, — передает корреспондент городских новостей «Москва».
«Я всегда был за электронные средства. <…> Вот электронный бюллетень. Здесь я сделаю определенную процедуру, нажму пальчиком какую-то кнопочку. <…> И сигнал ушел навсегда. И никто к нему не прикоснется, это чистота, это будущее человечества», — заявил Владимир Жириновский.
Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года.
Списки дистанционного электронного голосования в Москве насчитывают более 2 млн человек, проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.
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