0
0
126
НОВОСТИ

Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

12:35 17.09.2021

Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократический партии России проголосовал онлайн на выборах в Госдуму восьмого созыва, — передает корреспондент городских новостей «Москва».

«Я всегда был за электронные средства. <…> Вот электронный бюллетень. Здесь я сделаю определенную процедуру, нажму пальчиком какую-то кнопочку. <…> И сигнал ушел навсегда. И никто к нему не прикоснется, это чистота, это будущее человечества», — заявил Владимир Жириновский.

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года.

Списки дистанционного электронного голосования в Москве насчитывают более 2 млн человек, проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 17.09.2021
Сейм Латвии намерен запретить самоуправлениям заключать договоры о сотрудничестве с РФ
0
38
13:05 17.09.2021
Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию Виктории Нуланд - СМИ
0
78
13:00 17.09.2021
Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн - Песков
0
88
12:32 17.09.2021
Быстрый рост необеспеченного потребкредитования разгоняет инфляцию в РФ - глава ЦБ
0
130
12:30 17.09.2021
Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади
0
144
12:20 17.09.2021
В Москве выявили 2 537 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
147
12:05 17.09.2021
Ольга Кабо получила звание народного артиста Чечни
0
172
12:00 17.09.2021
В России выявили 19 905 заразившихся коронавирусом за сутки
0
171
11:32 17.09.2021
Демократы полностью уничтожат США через три года - Трамп
0
219
11:20 17.09.2021
Россия в пандемию направила на поддержку граждан и экономики около 3 трлн рублей - Путин
0
223

Возврат к списку