Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

12:35

Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократический партии России проголосовал онлайн на выборах в Госдуму восьмого созыва, — передает корреспондент городских новостей «Москва».

«Я всегда был за электронные средства. <…> Вот электронный бюллетень. Здесь я сделаю определенную процедуру, нажму пальчиком какую-то кнопочку. <…> И сигнал ушел навсегда. И никто к нему не прикоснется, это чистота, это будущее человечества», — заявил Владимир Жириновский.

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года.

Списки дистанционного электронного голосования в Москве насчитывают более 2 млн человек, проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.