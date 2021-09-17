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НОВОСТИ

Зеленский наградил Меркель за санкции против России - СМИ

17:12 17.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский наградил Ангелу Меркель за санкции против России. Президент Украины присвоил канцлеру ФРГ орден Свободы.

Как сообщает агентство Украинские новости, глава государства отметил посреднические усилия Меркель во время событий 2015 года и поддержку в ЕС мер против России. В наградном листе, который опубликовало агентство, говорится, что канцлер ФРГ — один из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков.  Говорит Москва

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