Общественный штаб: В Москве онлайн проголосовали уже 900 тыс человек

17:44

Системой ДЭГ зарегистрировано 900 тыс. голосов жителей столицы - сообщает официальный Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

«900 тыс. голосов москвичей уже есть в системе дистанционного голосования. Проголосовать можно в любое время и из любой точки мира», — сообщает пост.

В случае возникновения проблем с гаджетами во время голосования избирателям предлагается воспользоваться функцией «Отложенного решения». В штабе объяснили, что «она позволит заново загрузить бюллетень в течение 24 часов с его первой загрузки, но не чаще, чем один раз в три часа».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года.

В Московский реестр ДЭГ включены 2 млн. человек, проголосовать можно будет в любое удобное время до 20:00 19 сентября. Избиратели, голосующие онлайн, отсутствуют в реестрах избирательных участков, следовательно, не смогут проголосовать традиционным способом, бюллетень им выдаваться не будет.