Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно
18:32 17.09.2021
"Миллион москвичей проголосовало удаленно на выборах в Госдуму", — сообщил журналистам Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
Согласно решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет 17-19 сентября 2021 года, с ними одновременно пройдут довыборы в Мосгордуму и муниципальные - в районе Щукино. ДЭГ по решению Центризбиркома РФ, в этом году будет проводиться в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Более 2 миллионов человек вошли в столичные списки дистанционного электронного голосования, что составляет 30% от общего количества голосующих избирателей.
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