Советник Госдепа США считает, что Украина зациклилась на "Северном потоке 2" и газе из РФ
21:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн призвал власти Украины не зацикливаться на вопросах о газопроводе "Северный поток - 2" и транзите российского газа, а смотреть в будущее, интегрироваться в европейскую энергетическую систему. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью украинскому изданию "Новое время".
"Давайте смотреть не узко на "Северный поток - 2", - заявил Амос Хохштайн. - Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться". "Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке - 2" и газе из России. <...> Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" - заявил Хохштайн.
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