В СМИ попал экземпляр "Конституции Талибана"
21:15 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение "Талибан" (запрещено в РФ) подготовило проект нового основного закона Афганистана. Об этом сообщило в пятницу афганское агентство Аамадж Ньюс, в распоряжении которого оказался экземпляр "Конституции Талибана".
В конституции талибов изложены основные принципы "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов). Документ состоит из 12 глав и 179 параграфов. В нем указывается, что законы и политика будут строиться только на основе юриспруденции ханафизма - одной из четырех и самой распространенной правовой школы суннитского ислама. Все афганские граждане будут обладать равными правами без какой-либо дискриминации. Правительству предписывается развивать исламскую науку и создавать религиозные школы. Цвет нового афганского флага определяется как белый. Официальными языками страны будут пушту и дари, в средних школах будет преподаваться арабский.
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