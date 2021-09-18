После прохода эсминца США ВС Китая объявили о проведении военных маневров около Тайваня
09:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Восточная зона боевого командования НОАК провела 17 сентября военные учения в режиме реального боя в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня, - говорится в его заявлении. - Были использованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики".
Как уточняется в документе, опубликованном на странице этой военно-административной единицы в социальной сети WeChat ("Вичат"), целью данных маневров было обеспечение комплексного взаимодействия кораблей и авиации, повышение боеспособности китайской армии. В нем уточняется, что учения "носят регулярный характер и направлены на обеспечение безопасности в акватории Тайваня".
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