После прохода эсминца США ВС Китая объявили о проведении военных маневров около Тайваня

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через него американского ракетного эсминца. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно- освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.



"Восточная зона боевого командования НОАК провела 17 сентября военные учения в режиме реального боя в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня, - говорится в его заявлении. - Были использованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики".



Как уточняется в документе, опубликованном на странице этой военно-административной единицы в социальной сети WeChat ("Вичат"), целью данных маневров было обеспечение комплексного взаимодействия кораблей и авиации, повышение боеспособности китайской армии. В нем уточняется, что учения "носят регулярный характер и направлены на обеспечение безопасности в акватории Тайваня".



