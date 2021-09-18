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В Австралии в ходе акций протест против изоляции были арестованы более 260 человек

11:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийская полиция арестовала более 260 человек в ходе протестных акций, состоявшихся в субботу в крупнейших городах континента Сиднее и Мельбурне. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

"В операции было задействовано более 1,7 тыс. полицейских, в том числе сотрудников служб специального назначения, дорожной и конной полиции. Более 1,5 тыс. полицейских вышли на улицы Сиднея, где планировались массовые акции против санитарных ограничений и вакцинации. Движение общественного транспорта в ряде районов города было остановлено, службам такси запретили провоз пассажиров в центральный деловой квартал", - рассказали ТАСС в полиции региона.

Протесты в Мельбурне, где на улицы вышли несколько сотен человек, завершились ожесточенными столкновениями участников акций с полицией. Как сообщили в правоохранительном ведомстве штата Виктория, во время протестов в Мельбурне 235 человек были арестованы, еще 193 получили штрафы за нарушение общественного порядка и санитарных требований.

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