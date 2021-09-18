В ДТП с автобусом под Вологдой пострадали 11 человек

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель автобуса из Москвы не справился с управлением на дороге под Вологдой, допустил съезд в кювет и опрокидывание автобуса, в результате пострадали 11 его пассажиров, все взрослые. Авария произошла в субботу утром, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по области.



"Сегодня около 05:30 мск в Вологодском районе Вологодской области на 11-м километре автодороги "Обход города Вологды" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, житель Москвы 1986 года рождения, управляя автобусом "Мерседес-Бенц", двигаясь со стороны автодороги М-8 Москва - Архангельск в сторону автодороги Вологда - Тихвин - Р-21 "Кола", не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.



По информации УМВД, все пострадавшие - жители Москвы и Московской области, женщины. Они были доставлены в медучреждение Вологды. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



