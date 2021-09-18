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НОВОСТИ

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Госдуму

16:19 18.09.2021

Организация выборов в электронном формате позволяет упростить гражданам участие в выборах, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже принял участие в дистанционно электронном голосовании (ДЭГ), причём свой выбор он делал, находясь в столичном Общественном штабе по наблюдению за выборами. Градоначальниу обратил внимание, что до нынешнего года электронное голосование применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента. "Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным", - сообщил мэр.

Напомним, выборы будут проводиться до 19 сентября 2021 года, в реестр электронных избирателей в Москве включены более 2 млн человек, около 1,3 млн человек уже проголосовали онлайн.

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