В Общественном штабе заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве
17:25 18.09.2021
Ковалев сообщил при этом, что судя по картинке с камер, людей на избирательных участках в принципе не очень много, зато активно идет онлайн-голосование. Ранее сообщалось, что в электронном формате в выборах уже участвовали более 1,3 млн горожан. Проголосовать онлайн горожане смогут в любое время до 20:00 19 сентября.
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