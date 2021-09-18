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НОВОСТИ

В Общественном штабе заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

17:25 18.09.2021

Наблюдатели Общественного штаба пока не зафиксировали нарушений на выборах, проходящих в Москве. По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, вместе с главой штаба Алексеем Венедиктов волонтёры активно ведут мониторинг информационного поля, но "каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет".

Ковалев сообщил при этом, что судя по картинке с камер, людей на избирательных участках в принципе не очень много, зато активно идет онлайн-голосование. Ранее сообщалось, что в электронном формате в выборах уже участвовали более 1,3 млн горожан. Проголосовать онлайн горожане смогут в любое время до 20:00 19 сентября.

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