Андрей Воробьев: Приятно, что в Подмосковье большое количество людей принимают участие в выборах

17:35

Фото Константина Семенца



18 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьёв проголосовал на выборах депутатов Государственной и Московской областной Думы. На избирательный участок в Одинцовском городском округе губернатор пришел с супругой.

«Выборы проходят 3 дня, можно выбрать для себя удобный. Понятно, что это выходные дни – люди отдыхают с семьями, с друзьями, имеют какие-то свои планы. Поэтому очень хорошо, что есть возможность проголосовать с пятницы по воскресенье, – сказал Андрей Воробьёв. – Вчера мы видели хорошую явку. Очень приятно, что в Московской области большое количество людей принимают участие в выборах. Сегодня все стабильно. Мы заинтересованы, чтобы голосование проходило без нарушений. Отдельные слова благодарности тем, кто на участках – это большая серьезная работа и ответственность. Я хотел бы поблагодарить наших дорогих жителей, тех, кто работает в избирательных комиссиях, наблюдателей».

На территории Московской области образовано 4092 избирательных участка, на которых установлены 3873 камеры с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи. Информация поступает в Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021». Он организован в Одинцовском городском округе Общественной палатой Московской области при поддержке правительства Московской области.

В Центре созданы условия для комфортной работы приглашенных наблюдателей, представителей Избирательной комиссии Московской области, а также оборудован штаб общественного видеонаблюдения, пресс-центр для журналистов. С 17 по 19 сентября включительно Центр функционирует круглосуточно. Основная задача – контроль соблюдения действующего выборного законодательства на избирательных участках.

По оценке Общественной палаты Российской Федерации подмосковный центр «Выборы 2021» является одним из лучших в России по уровню технического оснащения и качеству организации работы.

Для обеспечения чистоты и прозрачности избирательного процесса к наблюдению за выборами привлечены группы общественного мониторинга общественных палат, института Уполномоченного по правам человека, а также представители партий, кандидатов, специалисты из зарубежных стран.

Процедура голосования организована с учетом мер санитарно-эпидемиологической безопасности, согласованных с Роспотребнадзором. При входе на избирательные участки проводится измерение температуры бесконтактным способом, дезинфекция рук, выдаются одноразовые маски и перчатки, шариковые ручки. На полу нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции. Регулярно проводится санитарная обработка поверхностей.

В период проведения голосования работает информационно-справочный центр избирательной комиссии Московской области. Обратиться можно по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44.