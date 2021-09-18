МВД и СБУ Украины провели учения на границе с Россией

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Министерства внутренних дел Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией. Об этом в субботу сообщило МВД Украины.



"Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что тренировки провели на территории Черниговской и Сумской областей Украины.



"По замыслу СБУ, на территории Черниговской области находится условная диверсионно-разведывательная группа противника, которая планирует осуществить террористические акты в приграничных районах области на объектах, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение", - отметили в министерстве, добавив, что условный противник планировал прорваться через международный пункт пропуска "Сеньковка" на границе с Россией и Белоруссией. В министерстве заверили, что силовикам в результате удалось нейтрализовать условных диверсантов.



