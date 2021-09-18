Из-за риска давления Запада на СМИ и политику РФ закон об иноагентах не отменят - Захарова
19:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны", - отметила она.
Комментируя предпринятое сравнение законодательств двух стран, дипломат отметила, что "очередные попытки госдеповских структур подтасовать реальность выглядят крайне некомпетентно". Захарова напомнила, что принятый в 1938 году в США "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA) предназначался для противодействия попыткам фашистской Германии повлиять на принимаемые Вашингтоном политические решения, но с окончанием Второй мировой войны отменен не был и впоследствии использовался "как инструмент борьбы с иностранными СМИ, чья повестка противоречит взглядам местного истеблишмента". "Россия была вынуждена принять аналогичный по смыслу, но иной по содержанию закон в качестве ответной меры на объявление российских СМИ в США иноагентами и предъявление к ним необоснованно жестких требований (Закон был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иноагента в США - прим. ТАСС)", - напомнила Захарова.
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